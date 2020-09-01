1 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.09.2020, вторник

В 09:20 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 21) состоится открытая лекция «Об отечественных конституциях», которую прочтет председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, почетный профессор Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников. Участие в мероприятии примут студенты, аспиранты и педагоги вуза, а также молодые ученые. Планируется, что в 09:20 состоится пресс-поход (4 этаж, холл), в 09:40 начнется открытая лекция (4 этаж, лекционная аудитория № 2).

В 10:00 школу № 106 Екатеринбурга (ул. Титова, 28а) посетят глава города Александр Высокинский, основатель и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

В 10:30 губернатор Евгений Куйвашев посетит школу № 215 «Созвездие» в микрорайоне Солнечном (Екатеринбург, ул. Чемпионов, 11). В рабочем визите также примет участие глава города Александр Высокинский. Евгений Куйвашев встретится с родителями учеников новой школы на площадке для занятий на открытом воздухе. А также проведет встречи с преподавателями и учениками-победителями online-викторины «Моя Конституция». Затем состоится презентация плана развития микрорайона Солнечного и церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и компанией «Форум групп».

В 14:00 в школе № 79 Екатеринбурга (пр. Сахарова, 77) состоится совещание, в котором примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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