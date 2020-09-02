2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.09.2020, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на платформе Zoom проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную работе гостиничного сектора в новых реалиях. Отельеры о трансформации бизнеса и услуг в период пандемии: с какими вызовами и потерями столкнулся гостиничный сектор? Какими будут отели после коронавируса? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Акимова, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, представитель компании Vienna House; Тамара Клишина, генеральный директор USTA Management, исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга; Владимир Окуньков, руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов, член общественной палаты Екатеринбурга. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки в Свердловской области в условиях пандемии коронавируса. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина представят данные о существующих мерах социальной поддержки семей в Свердловской области в период пандемии коронавирусной инфекции, поделятся статистикой по количеству людей, которым оказана такая помощь, а также пошагово объяснят, как и в какие сроки жители Свердловской области смогут получить положенные в связи с эпидемиологической ситуацией выплаты.

В 11:00 Екатеринбургский гарнизонный военный суд (ул. Мира, 26) продолжит рассмотрение «дела АУЕ» (организация запрещена в России).

В 11:30 министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин (в режиме видеоконференции), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров примут участие в церемонии запуска нового объекта белой металлургии – «AQA Генезис» на Первоуральском новотрубном заводе. Для представителей СМИ будет организована онлайн-трансляция церемонии. Ожидается, что прямой эфир будет доступен на официальной странице Свердловской области «ВКонтакте», а также на страницах группы ЧТПЗ в Facebook и ВКонтакте.

В 12:00 в Екатеринбурге главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова проведет вебинар «Макроэкономический прогноз: жизнь после пандемии». В программе: итоги II квартала 2020: несбывшиеся прогнозы апокалипсиса; внешний контекст для РФ на II полугодие 2020 и 2021 г.; приоритеты экономической политики внутри РФ; рост, курс и ставка – прогнозы на 2021 г. Регистрация по ссылке.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Диктант Победы» в Свердловской области. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета акции «Диктант Победы» Виктор Шептий и региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов расскажут о главной идее акции, целях ее проведения, ожидаемом количестве участников, сообщат о площадках и времени проведения «Диктанта Победы» в Свердловской области, а также дадут рекомендации по подготовке к диктанту.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. На заседании планируется принять решение о назначении дополнительных выборов депутатов городской думы по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9. Члены избирательной комиссии также обсудят ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением голосования.

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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