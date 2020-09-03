3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.09.2020, четверг

В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. В 10:00 студенты свердловских колледжей примут участие в интерактивной выставке военной техники (AR) в Центре сохранения исторической памяти народного подвига по формированию УДТК (Екатеринбург, ул. Репина, 19). В 12:00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоится торжественно-памятная церемония возложения цветов. В 13:00 вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) примет участие в открытии мультимедийной выставки «Вспомним». В 14:00 в рамках Всероссийской акции «Цветы памяти» состоится возложение цветов к мемориалу, посвященному подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 17:00 в библиотеке Белинского откроется тематическая экспозиция, подготовленная облизбиркомом к 75-летию Победы. В 17:00 в центре Екатеринбурга (ул. Вайнера) волонтеры будут раздавать прохожим информационные листовки об исторических фактах окончания Второй мировой войны.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Среди награждаемых представители гражданской авиации, металлургической и нефтегазовой промышленности, искусства и народных промыслов. На церемонии будут чествоваться медицинские работники, которым присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную первому уральскому фестивалю паблик-арта «ЧӦ". Российские художники объединились с городским сообществом и запускают первый уральский фестиваль паблик-арта «ЧӦ": каким будет фестиваль про уральскую идентичность? Как об этой теме планируют высказываться российские художники? На эти и другие вопросы ответят: Константин Рахманов, куратор фестиваля «ЧӦ", руководитель фестиваля Stenograffia, граффити-райтер; Андрей Люблинский, куратор фестиваля «ЧӦ", российский паблик-арт художник; Андрей Колоколов, уличный художник, представитель команды Spektr; Покрас Лампас, российский художник-каллиграф; Андрей Бартенев, российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, телеведущий; Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Екатеринбурге состоится тожественное открытие футбольного поля школы № 143 (ул. Ясная, 16). В мероприятии примут участие: исполняющий обязанности заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, председатель комитета социальной политики администрации города Елена Левина, глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов, начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, директор ООО СКМ «Девелопмент» Алексей Фалько.

В 13:05 (время первого взрыва в Беслане в 2004 году) во всех православных и в одном католическом храмах прозвучит поминальный колокольный звон, в мусульманских религиозных организациях, в синагоге и в лютеранской церкви начнется поминальная молитва – так традиционные конфессии Свердловской области в этот день проведут поминовение жертв бесланской трагедии и героев борьбы с терроризмом.

В 15:00 на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоится торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие посвящено дню памяти о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом. В акции примут участие руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, а также Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, традиционных религиозных конфессий, общественных организаций и дипломатических миссий.

В 15:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится мероприятие, посвященное всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Спикеры: Виктор Шептий – секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»; Сергей Никонов – региональный координатор партийного проекта «Историческая память». Диктант начнется в 16:00. Выбрать площадку и зарегистрироваться на можно на сайте https://диктантпобеды.рф/.

Екатеринбург. Другие новости 02.09.20

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