4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.09.2020, пятница

В 09:30 в екатеринбургской гимназии № 2 (пер. Пестеревский, 3) состоится Урок здоровья. Школьникам расскажут о профилактике новой коронавирусной инфекции, а также об основных санитарно-эпидемиологических правилах, сформированных Роспотребнадзором.

В 11:00 в конференц-отеле «Анжело» (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) откроется III Евразийский онлайн-форум «УралЭндо» «Неотложная и плановая эндоскопия: мультидисциплинарные подходы». В 10:55 состоится брифинг министра здравоохранения Андрея Карлова.

В 14:00 в КРК «Уралец» состоится пресс-конференция директора ХК «Автомобилист» Максима Рябкова и главного тренера команды Билла Питерса в преддверии первого домашнего матча нового сезона. Общение будет проходить в онлайн-формате, задать вопросы можно будет либо из пресс-центра в КРК «Уралец», либо подключиться к конференции через Zoom.

В 15:00 в рамках Года памяти и славы и 75-летия со дня окончания Второй мировой войны в поселке Отрадный села Николо-Павловское Горноуральского городского округа после восстановления торжественно откроют одно из самых больших в регионе воинских захоронений 1941-1945 гг. – мемориальный комплекс «Руш».

Екатеринбург. Другие новости 03.09.20

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