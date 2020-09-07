7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.09.2020, понедельник

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится очередное заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова. Будут допрошены свидетели. Судья Андрей Минеев.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция «Как научиться финансовой грамотности». В мероприятии примут участие: директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова, начальник отдела финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в УрФО Наталья Рысятова, начальник отдела долгосрочного планирования и методологии бюджета минфина Свердловской области Алексей Третьяков. Участники пресс-конференции, организованной накануне Дня финансиста, расскажут, насколько финансово грамотны жители Свердловской области, как выстроена работа по повышению финансовой грамотности в нашем регионе, как проходят занятия, где искать необходимую информацию, куда жаловаться в случае финансового мошенничества, с какого возраста приучать детей к финансовому планированию.

В 13:00 в Сысерти начнется пресс-тур, посвященный вакцинации жителей городского округа против сезонного гриппа. Медики будут ставить прививки в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, который разместится около ТЦ «Бажов» (Сысерть, ул. Коммуны, 37). О ходе прививочной кампании в муниципалитете расскажет заместитель главы городского округа по социальным вопросам Наталья Кузнецова.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную работе рестораторов в новых реалиях. Рестораторы о возвращении в офлайн и восстановлении спроса: как трансформируется организация бизнеса и работа с посетителями? Какие меры помогли заведениям сохранить сотрудников и удержаться на рынке? На эти и другие вопросы ответят рестораторы: Кирилл Шлаен («Агонь», Double Grill & Bar, Carbonara); Вячеслав Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы. Гады»); Иван Зайченко («Сушкоф», «Дель Песто», «Жизньмарт»). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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