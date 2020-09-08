8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.09.2020, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы благотворительного счета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей «Стоп коронавирус». Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, член президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, благотворитель спецсчета «Стоп Коронавирус» Андрей Симановский, главный врач ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин и главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» Алексей Cтепченко расскажут об идее создания благотворительного счета «Стоп коронавирус», обозначат порядок рассмотрения заявок на финансирование мероприятий из средств спецсчета, огласят результаты его работы по борьбе с Covid-19 и сообщат, на какие цели были израсходованы средства.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту театрально-концертного сезона 2020/21 в Свердловской области. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин и директор Ирбитского драматического театра имени А.Н. Островского Лилия Гундырева презентуют программы выступлений и гастролей нового сезона, расскажут о предстоящих премьерах, а также о наиболее ярких проектах, в частности об организации и участии в фестивалях «Ирбитские подмостки – 2020» и «Артмиграция 2020», поделятся актуальными данными о работе учреждений культуры в новых условиях с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в 2020 году. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, региональный руководитель по Уральскому федеральному округу и Свердловской области ОЭОД «Зеленая Россия» Юлия Корнеева расскажут о формате проведения Всероссийского субботника в 2020 году, объяснят алгоритм действий для участия в субботнике, обсудят вопросы формирования экологического сознания.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопрос «О деятельности департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга в 2019-2020 годах».

В 14:00 в «Точке кипения» (Ельцин-центр, 5 этаж) представители федеральных и региональных контролирующих организаций и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области обсудят итоги и актуальные вопросы по снижению административного давления на бизнес в 2020 году. Также планируется рассмотреть лучшие практики региона и России по снижению контрольно-надзорной деятельности. В работе примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке.

В 18:00 Октябрьском районе Екатеринбурга пройдет торжественное открытие двора дома № 74 по улице Восточной, благоустроенного в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Спикер – Михаил Клименко, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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