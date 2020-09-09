9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.09.2020, среда

В 09:25 начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке – вопросы о концепции развития ЦК «Урал» и о деятельности ЦПКиО им. Маяковского. Отъезд от здания администрации города (со двора) в 09:00.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) продолжится заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова.

В 10:00 в Екатеринбургском гарнизонном военном суде (ул. Мира, 26) будет оглашен приговор по «делу АУЕ» (организация запрещена в РФ).

В 11:00 в Екатеринбурге начнется III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Питание и здоровье». В мероприятии примут участие ведущие специалисты по питанию из Москвы, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга и сотрудники Роспотребнадзора. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению X Международного фестиваля детских театров «Петрушка Великий» в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель начальника управления культуры администрации города Елена Трофимова и директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников расскажут о подготовке фестиваля, объяснят актуальность темы этого года, представят участников мероприятия и программу фестиваля.

В 12:00 в Екатеринбургской епархии состоится церковный суд, на котором будет рассмотрен вопрос об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг заместителя руководителя ГУФССП России по Свердловской области Ульяны Андрющенко. Спикер разъяснит алгоритм обращения должников, взыскателей, представителей юридических лиц в службу судебных приставов, расскажет о работе интернет-приемной на сайте УФССП, а также поделится информацией о полезных сервисах на сайте ведомства и о приложении для смартфонов «ФССП», опишет случаи, когда гражданин может лично попасть на прием к судебному приставу.

В 15:00 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 32, диагностический корпус) состоится открытие нового кабинета компьютерной томографии. В мероприятии примут участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Вячеслав Погудин.

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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