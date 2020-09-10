10 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.09.2020, четверг

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) продолжится заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова.

В 10:00 в Общественной палате Свердловской области в дистанционном формате пройдет круглый стол «Проблемы реализации мер поддержки некоммерческих организаций в период распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям кредитов на возобновление деятельности в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности». Мероприятие пройдет на платформе Zoom, вход по ссылке.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Международного саммита архитекторов, урбанистов и дизайнеров «АрхЕвразия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 3 октября. Председатель оргкомитета саммита «АрхЕвразия», вице-президент Международной академии архитектуры Андрей Боков, ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов, глава рабочей группы оргкомитета саммита, директор международного конкурса «Евразийская премия» Галина Букова и председатель Союза дизайнеров Свердловской области Сергей Шашмурин обозначат актуальность тем саммита в 2020 году, расскажут о деловой программе мероприятия и выставке архитектурных и дизайн-проектов, представят список приглашенных гостей и ожидаемое количество участников, поделятся информацией о торжественной церемонии вручения наград международного конкурса Eurasian Prize 2020, сообщат о методах организации социального пространства, которые помогут справиться с пандемией коронавируса, а также обсудят возможность вовлечения городских и экспертных сообществ в процесс проектирования градостроительного планирования.

В 12:00 в Екатеринбургской епархии состоится церковный суд, на котором будет рассмотрен вопрос об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по заболеваемости Covid-19 в мире, новым способам борьбы с инфекцией и ее профилактики. Вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев и главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина обозначат текущую ситуацию по заболеваемости коронавирусом нового типа в России и в мире, обсудят потенциальную возможность второй волны в связи с открытием детских садов и началом учебного года, сообщат о новых исследованиях и разработках, направленных на борьбу с Covid-19, а также поделятся информацией о перспективах вакцинации.

В 14:00 от главного входа в здание администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) начнется пресс-тур «Екатеринбург немецкий» – презентация туристического маршрута, совместного проекта Музея истории Екатеринбурга и Генерального консульства Федеративной республики Германия в Екатеринбурге, посвященного истории немецкой диаспоры с 1723 года до современности, ее роли в становлении и развитии города. Протяженность маршрута: 1,30 км; продолжительность экскурсии: 45 минут; завершающий пункт: двор фотографического музея «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

В 15:00 состоится онлайн-пресс-конференция заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина. Он представит проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и официальных страницах Банка России «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube-канале Банка России.

В 18:00 пройдет открытие благоустроенного двора по адресу: улица Металлургов, 26. Этот двор – пример бюджетного решения по благоустройству небольшой территории: на проведение работ было потрачено всего 2,2 млн рублей. Спикер – Ира Овчинникова, депутат Екатеринбургской городской думы.

Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

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