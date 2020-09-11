11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.09.2020, пятница

В 10:00 в судебном участке № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга (ул. Московская, 116) состоится очередное заседание по делу о драке на заправке с участием водителя «золотого» «Лексуса» Артема Халилова.

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный началу 109-го сезона в театре «Урал Опера Балет». Художественный руководитель театра Вячеслав Самодуров расскажет о ближайших гастролях балета для участия в фестивале «Золотая маска», о балетных премьерах театра, которые состоятся уже в ноябре, а также поделится впечатлениями о церемонии награждения, где ему была вручена премия правительства России.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Екатеринбургского зоопарка. Директор зоопарка Светлана Прилепина и ее заместитель по формированию коллекции Павел Грачев расскажут об истории Екатеринбургского зоопарка, о подготовке к празднованию и запланированной программе мероприятий, сообщат о перспективах расширения коллекции животных, а также поделятся информацией о третьем Всероссийском съезде Союза зоопарков и аквариумов России в Екатеринбурге, о географии участников.

В 11:00 в Екатеринбурге «Молодая гвардия «Единой России» проведет одиночные пикеты у пунктов по продаже алкогольных напитков на разлив (ул. Уральская, 66/1). Пикеты организованы совместно с проектом «Народный контроль». Спикер: Артем Николаев, федеральный координатор МГЕР по УрФО, руководитель Свердловского РО МГЕР.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с нелегальными финансовыми организациями в Свердловской области и борьбе с ненадлежащей рекламой на региональном финансовом рынке. Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй и заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков оценят ситуацию с нелегальными финансовыми организациями в Свердловской области, представят данные за период пандемии коронавируса, перечислят особенности работы нелегальных участников рынка, расскажут о межведомственной работе по контролю за этой сферой, а также затронут проблему распространения рекламы платных справочно-информационных и консультативных услуг под видом рекламы финансовых услуг, опишут практику Свердловского УФАС России по пресечению распространения ненадлежащей рекламы на региональном финансовом рынке.

В 12:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) продолжится заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова.

В 14:00 на стадионе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48) депутат Государственной думы Сергей Чепиков начнет объезд спортивных объектов. Парламентарий оценит готовность спортивных объектов к XXXII Летней универсиаде 2023 года, в частности функционирование лыжероллерной трассы на стадионе «Калининец».

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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