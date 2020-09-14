14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09.2020, понедельник

В 09:30 Свердловский областной суд (Екатеринбург, ул. Московская, 120, зал № 6Б) рассмотрит апелляционную жалобу Ярослава Ширшикова на постановление о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам Единого дня голосования в Свердловской области. Итоги подведет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) продолжится заседание по делу «уктусского стрелка» Алексея Александрова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная стандартизации отрасли индивидуального жилищного строительства как инструмента для роста доступности, качества и ликвидности жилья. Президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко, председатель правления Роман Валк, руководитель направления по работе с партнерами Андрей Судаков расскажут о шагах по внедрению отраслевых стандартов строительства загородной недвижимости, направленных на стимулирование потребительского спроса, мотивацию добросовестной работы застройщиков и обеспечение ликвидности объектов, включая требования банков по ипотечным программам.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Единого дня голосования в Свердловской области. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и кандидат от партии на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области Петр Соколюк сообщат о результатах кандидатов от «Единой России» на выборах на территории Свердловской области, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.20

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