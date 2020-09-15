15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.09.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, тридцать девятое, заседание думы. По его окончании пройдет совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам поддержки социального бизнеса в Свердловской области и проведению онлайн-форума «Самое время. Социальное предпринимательство». Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев и кандидат политических наук, эксперт фонда «Наше будущее», международный консультант по социальному предпринимательству, исполнительный директор международного центра импакт-инвестиций Galileo Сергей Пономарев расскажут о мерах поддержки социально ориентированного бизнеса в Свердловской области, обозначат основные проблемы социальных предпринимателей в регионе, приведут примеры успешных социальных бизнесов, а также поделятся программой форума «Самое время. Социальное предпринимательство» и назовут отечественных и зарубежных хедлайнеров.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится подписание соглашения между Свердловским региональным отделением организации «Деловая Россия» и Уральским институтом управления РАНХиГС. Председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и директор Уральского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Руслан Долженко в прямом эфире подпишут Соглашение о развитии сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров, выскажут свои ожидания от сотрудничества, поделятся планами по реализации совместных проектов.

В 11:00 в Екатеринбурге состоится пресс-конференция о начале отопительного сезона: итоги ремонтной кампании на энергообъектах Свердловского филиала «Т Плюс», ЕТК, СТК, РТС (пр. Ленина, 38 к. 320). На вопросы представителей СМИ ответят главный инженер по генерации Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин, директор по работе с ДЗ Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, главный инженер Свердловского филиала по тепловым сетям Андрей Шмельков.

В 11:00 в Арбитражном суде Свердловской области состоится заседание по расторжению концессии ТБО «Экосервис».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в образовательных организациях Свердловской области. Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и начальник Центрального екатеринбургского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина оценят с экспертной точки зрения ситуацию с питанием в школах Свердловской области, расскажут о надзоре за качеством питания в образовательных организациях, представят актуальную статистику по количеству проверок и нарушений в этой сфере, а также поделятся информацией о ходе реализации проекта «Здоровое и привлекательное питание» в школах Екатеринбурга.

В 12:00 на аэродроме «Логиново» и прилегающей к нему территории Белоярского района Свердловской области состоится пресс-тур на учения СОБР и кинологической службы таможни. В программе: демонстрация работы специального отряда быстрого реагирования таможни, в том числе десантирование с вертолета, остановка транспортного средства с метанием светозвуковых гранат и стрельбой из АК-74М холостыми патронами, задержание преступников; работы служебных собак Уральской оперативной таможни.

В 15:00 в Екатеринбурге (ул. Электриков, 16 Б, 1 этаж, офис 2) состоится презентация новых макетов проекта «Город – Конструктор». Участники побывают на производственном предприятии, где создаются уменьшенные копии значимых архитектурных зданий и сооружений Свердловской области. Гости смогут увидеть процесс изготовления макетов: от 3D-проектирования и моделирования до фрезеровки плоскостных элементов, окраски деталей, крепления сборно-разборных частей к основному блоку макета с помощью магнитов.

В 17:00 состоится брифинг с участием заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова «Основные подходы к формированию бюджета нашего региона на 2021 год и плановый период». Брифинг пройдет в удаленном формате в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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