16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.09.2020, среда

В 09:00 от здания Уралуправтодора (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203) стартует пресс-тур на участок трассы М-5 «Урал» Москва – Челябинск, подъезд к Екатеринбургу, который был капитально отремонтирован за четыре года. Кроме проезжей части были обновлены семь транспортных развязок, устроены шесть разворотных петель и оборудованы четыре надземных пешеходных перехода. В мероприятии примут участие начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко, начальник Федерального казённого учреждения Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев и начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная выставке «Авангард. На телеге в XXI век», которая пройдет в Ельцин-центре. Советский и российский историк искусства, искусствовед, издатель, исследователь живописи русского авангарда, соавтор и редактор «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов, искусствовед, куратор, лектор лондонского Института Курто Наталья Мюррей, искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея им. Васнецовых Анна Шакина и руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских расскажут о проекте «Авангард. На телеге в XXI век», о работе по его подготовке, в том числе об отреставрированных произведениях, назовут имена художников, работы которых представлены на выставке, а также поделятся информацией о времени работы выставки для посетителей.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 37-й традиционной Майской прогулки, которая в этом состоится 27 сентября. Профессор УрФУ, один из основателей Майской прогулки Виктор Гроховский и председатель РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области», директор прогулки Андрей Яговкин назовут особенности и нововведения Майской прогулки в 2020 году, расскажут о маршрутах, работе контрольных пунктов и наградах для участников, сообщат о традиции посадки деревьев, поделятся информацией об ожидаемом количестве участников и волонтерах, а также проинформируют о мерах социального дистанцирования.

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

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