17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.09.2020, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание кабмина. Его участники в числе прочих рассмотрят вопрос о внесении изменения в постановление правительства Свердловской области «Об утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердловской области». Заседание пройдет в закрытом от прессы режиме.

В 10:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября. Во встрече со СМИ примут участие: руководитель Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева, заместитель министра здравоохранения Сврдловской области Елена Чадова, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XII Уральского форума недвижимости, который проходит в Екатеринбурге с 16 по 19 сентября. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, президент Российской гильдии риелторов с 2018 по 2020 гг., член правления Российской гильдии риелторов Арсен Унанян, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, заместитель управляющего Свердловского головного отделения ПАО «Сбербанк» Надежда Астанкова, управляющий РОО «Екатеринбургский» Банк ВТБ (ПАО) Алексей Долгов представят программу мероприятий форума, отметят ключевые темы и главных спикеров, оценят текущую ситуацию в строительной отрасли, обсудят основные тенденции рынка недвижимости России, перечислят особенности и предварительные результаты 2020 года.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную тенденциями рынка труда и высшего образования на Урале. Отток талантливых кадров из региона в Москву и Питер замедляется: каковы причины, по мнению экспертов рынка труда и рынка высшего образования? Какие специальности усиливаются отличниками и стобалльниками? На эти и другие вопросы ответят: Руслан Долженко, директор Уральского института управления РАНХиГС; Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню работников леса, который отмечается 20 сентября. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области – директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков поделится информацией о ходе реализации национального проекта «Экология» в Свердловской области, представит данные, касающиеся окончания пожарного сезона в регионе, а также расскажет об осенней акции по посадке деревьев.

В 13:00 в Сухом Логу Евгений Куйвашев и генеральный директор холдинга УГМК Андрей Козицын откроют новую ледовую арену, построенную Уральской горно-металлургической компанией в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве с правительством Свердловской области. Далее в программе рабочего визита главы региона – осмотр благоустройства городского парка.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится V Межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Уралроспромэко – конференция по теме «Экострахование – инструмент управления экологическим рисками». Член Экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, заместитель главы администрации города Феодосии, к.э.н. Наталия Коваленко, член экспертного совета при комитете Совета Федерации, старший научный сотрудник Московского архитектурного института, исполнительный директор Ассоциации экологического страхования Игорь Яжлев, член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ФС РФ, член общественного совета при Росприроднадзоре, член научно-сехнического совета Росприроднадзора Владислав Жуков, главный научный сотрудник Института вычислительных технологий РАН (Кемеровский филиал), д.б.н. Юрий Манаков, референт департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Татьяна Сафоненкова, вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар обсудят основные проблемы и перспективы развития экологического страхования в РФ, оценят кадровое обеспечение в российском экостраховании, поделятся информацией о методическом обеспечении экологического страхования, приведут примеры из практики российских и зарубежных коллег в применении экострахования как инструмента управления экологическими рисками, объяснят важность сертификации в области судебно-экологической экспертизы для эффективной работы экострахования, также выскажут экспертные мнения по поводу готовности предприятий к экологическому страхованию.

В 14:00 в судебном участке № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга (ул. Московская, 116) состоится очередное заседание по делу о драке на заправке с участием водителя «золотого» «Лексуса» Артема Халилова.

В 18:00 на большой сцене ТЮЗа (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 48) пройдет генеральная репетиция первой премьеры 91-го сезона «Золотой ключик». Пресс-подход состоится в 17:00 в большом зале.

В 19:00 на площадке джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится видеопоказ спектакля известного израильского театра «Гешер» «Книга царя Давида». Показ приурочен к открытию программы V фестиваля современной еврейской культуры, который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 20 сентября.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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