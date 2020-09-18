18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.09.2020, пятница

В 09:40 в Екатеринбургском зоопарке начнется празднование 90-летнего юбилея: на площади перед главным входом сотрудники исполнят танец, открывающий неделю юбилейных мероприятий. В 10:00 – прозвучат поздравления от почетных гостей и директора зоопарка Светланы Прилепиной. С 10:15 начнется вручение подарков животным: 10:15 – ледяной торт белым медведям Умке и Айне; 10:30 – тыквенный завтрак слонихе Даше; 10: 45 – игрушка-олень семье львов; 11:00 – плюшевая игрушка и система поддержания тропического климата белой тигрице Хинду. Дальнейшие мероприятия будут транслироваться онлайн.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная международному опыту применения препарата «Триазавирин» в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в России и Китае. Член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор Ольга Ковтун, председатель президиума УрО РАН, директор Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО РАН, академик РАН, д.х.н. Валерий Чарушин, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор, д.м.н. Алебай Сабитов и председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров оценят текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Урале, проинформируют об этапах разработки препарата «Триазавирин» и об опыте применения в отношении различных инфекционных вирусных заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус), в частности объявят об успешном завершении II и III фаз клинических исследований препарата «Триазавирин» в отношении ОРВИ, дадут методические рекомендации УГМУ по лечению и профилактике препаратом «Триазавирин» новой коронавирусной инфекции, огласят данные о международных клинических исследованиях препарата в отношении Covid-19, поделятся информацией о сотрудничестве с академиком, президентом Харбинского медицинского университета Яном Баофэном, а также расскажут о комплексной программе «Здоровье уральцев».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению VIII Международного туристского форума «Большой Урал» в Екатеринбурге, который пройдет 25 и 26 сентября в Ельцин-центре. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Национального туристического управления Чешской Республики в азиатской части РФ и Казахстане Роман Прохазка и заместитель генерального директора по работе с органами власти и коммуникациям TUI Александр Сирченко огласят деловую программу мероприятия, расскажут о проведении окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», обозначат ключевые темы и главных спикеров, проинформируют о стране-партнере форума, а также ответят на вопросы журналистов.

В 12:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию – открытие фестиваля Ural Music Night на площадке отеля Angelo (ул. Бахчиванджи, 55а). Фестиваль Ural Music Night объединит полторы тысячи музыкантов в Екатеринбурге: как будет организована работа концертных площадок с учетом антиковидных требований? Впервые в истории фестивалей в России зрители смогут направить донаты понравившимся музыкантам: как это устроено? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night, председатель Ассоциации музыкантов Урала, директор продюсерского центра «Лад», музыкант и лидер группы «Топ»; Эльвира Архангельская, директор Уральской специальной музыкальной школы, эксперт фестиваля, музыковед; Юрий Музыченко, музыкант группы The Hatters; Вадим Эйленкриг, музыкант, джазовый трубач, продюсер, ведущий телеканала «Россия-Культура»; Максим Хрычев, музыкант группы «Миф», Нижний Новгород; Ольга Акимова, управляющий директор международного отеля Angelo и «Лайнер Аэропорт отеля»; Надежда Агапова, пресс-секретарь телекоммуникационной группы «Мотив»; Baba Yaga, блогер, певица, артистка.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Свердловской области в 2020 году. Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов расскажет о готовности региона к отопительному сезону, предоставит информацию о средствах, потраченных на подготовку теплосетей к зимнему сезону, а также о самых масштабных ремонтных работах.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации благополучателя Екатерининской Ассамблеи в 2020 году. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов расскажет о проекте, который был выбран благополучателем Екатерининской ассамблеи – 2020, а также о ходе подготовки к главному благотворительному событию на Урале и о способах присоединиться к Ассамблее.

В 15:30 в загородном клубе «Раздолье» (село Косулино, ул. Ленина, 55), состоится открытие окружного семинара-совещания Федерального агентства по делам молодежи. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, директор департамента молодежной политики министерства образования и науки Свердловской области Олег Гущин.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.20

В последнем слове «уктусский стрелок» Александров стихами попросил прощения (ВИДЕО). / Екатеринбуржец заочно арестован за антироссийскую акцию в Киеве. / Глава Ивделя покинул свой пост. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»