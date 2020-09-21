21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.09.2020, понедельник

В 11:00 главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Харитонов проведет онлайн-брифинг, посвященный итогам третьей недели прививочной кампании.

В 11:30 Свердловский областной суд (Екатеринбург, ул. Московская, 120) рассмотрит апелляционную жалобу Ярослава Ширшикова на постановление о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

Екатеринбург. Другие новости 20.09.20

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