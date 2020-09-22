22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.09.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 стартует региональный онлайн-форум «Самое время. Социальное предпринимательство». В рамках форума пройдут прямые эфиры, посвященные таким вопросам, как: старт социального бизнеса, развитие женского социального предпринимательства, особенности работы некоммерческих организаций, сотрудничество социальных предпринимателей с крупным бизнесом. Отдельная секция будет посвящена международному опыту, европейским трендам социального предпринимательства. Форум откроет министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в числе спикеров: основатель и президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, производитель крем-меда из деревни Малый Турыш Гузель Санжапова, основатель компании «Альтуризм», которая развивает формат путешествий в деревни и малые города, Екатерина Затуливетер. Также в прямых эфирах примут участие эксперты из Латвии, Белоруссии, Швейцарии.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия гордумы по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты посетят участковые пункты полиции отдела № 4 на ул. Краснолесья, 129 и на ул. академика Вонсовского, 21/2.

В 13:30 в БЦ «Высоцкий» (Екатеринбург, ул. Малышева, 51) состоится круглый стол «Система оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью на территории Свердловской области: современные реалии и пути совершенствования». Участники мероприятия: Сергей Турков – заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Сергей Бойцов – генеральный директор ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н., главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; Александр Быков – к.м.н., главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий отделением кардиологии ГАУЗ СО «СОКБ № 1»; Дмитрий Третьяков – заместитель директора ТФОМС Свердловской области по медико-экспертной работе; Екатерина Ютяева – заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

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