23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.09.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:30 в четырех подразделениях детской городской больницы Каменска-Уральского состоятся торжественные мероприятия, посвященные их открытию после проведения ремонтных работ и организации рабочих процессов на основе бережливых технологий в рамках национального проекта «Здравоохранение». Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ознакомится с деятельностью городской станции скорой помощи Каменска-Уральского. В программе: 10:30 – открытие Женской консультации (ул. Победы, 101); 11:30 – открытие поликлинического отделения (ул. Калинина, 50); 12:30 – открытие поликлинического отделения (ул. Алюминиевая, 39); 13:30 – открытие поликлинического отделения (ул. Карла Маркса, 50); 15:10 – осмотр городской станции скорой помощи (ул. Рябова,18).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 12:00 заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проинспектируют ход модернизации предприятий легкой промышленности региона, которые являются получателями мер государственной поддержки: швейную фабрику «Портновская мануфактура Shishkin» (12:00, Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 3б) и Свердловский камвольный комбинат (13:00, Екатеринбург, Новинская, 2).

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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