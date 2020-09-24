24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.09.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. С отчетом об исполнении бюджета за I полугодие 2020 года перед депутатами выступит начальник департамента финансов Анна Турунцева.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная деловой программе VIII Международного туристского форума «Большой Урал – 2020». Участники: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, директор агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский.

В 14:00 (по местному времени) информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева «Вакцина от новой коронавирусной инфекции: только правда». В пресс-конференции примут участие журналисты региональных изданий, представляющих столицы федеральных округов. Представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте. Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте «Интерфакса».

В 18:00 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, 3 этаж, образовательный центр, медиазал) пройдет дискуссия «Свой/Чужой: как писать об этнических сообществах» в рамках проекта Гильдии межэтнической журналистики «Школа медиакоммуникации для этнических НКО» при поддержке Фонда президентских грантов. В дискуссии примут участие: Михаил Вандышев – доцент кафедры прикладной социологии департамента политологии и социологии Гуманитарного института УрФУ; Валерий Амиров – доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ, кандидат филологических наук; Нурзида Бенсгиер – исполнительный директор Межнационального информационного центра; журналисты и редакторы местных СМИ.

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