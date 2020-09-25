25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.09.2020, пятница

В 10:00 на станции Екатеринбург-Пассажирский паровоз серии «Л» будет экипироваться для поездки в Верхнюю Пышму. Его заправят водой, смажут узлы и агрегаты. Также можно будет побывать в кабине машиниста. Сбор на станции (ул. Вокзальная, 10) у спуска с пешеходного моста, ориентир – водонапорная башня.

В 10:00 в Мало-Истокском лесном парке Екатеринбурга (вход в лесопарк к площадке с переулка Боковой) состоится посадка деревьев в рамках проведения в Свердловской области всероссийской акции «Сохраним лес». В посадке примут участие специалисты департамента лесного хозяйства Свердловской области и областной дирекции лесных парков, сотрудники МЧС России по Свердловской области, добровольцы Общероссийского народного фронта, общественного экологического движения «Зеленая Россия» и др. В парке на площади в пять гектаров будет посажено полторы тысячи крупномерных саженцев лиственницы.

В 11:00 в Свердловском областном онкологическом диспансере (Екатеринбург, ул. Соболева, 29) в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» состоится открытие Референсного центра морфологической диагностики. Его специалисты в режиме реального времени будут проводить исследования постоперационных тканей пациентов из разных территорий области на наличие злокачественных опухолей. В открытии центра примет участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. Он посетит Референсный центр лучевой диагностики и Центр лучевой терапии, проведет встречу с коллективом онкодиспансера, на которой будут представлены планы развития больницы и инициативы медучреждения в сфере дополнительного образования медперсонала. Сергей Турков вручит правительственные награды «Отличник здравоохранения» сотрудникам медучреждения.

В 11:00 в Верхотурье начнется официальная программа визита министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Они посетят Свято-Николаевский мужской монастырь, где митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет божественную литургию в праздник Перенесения мощей Святого праведного Симеона Верхотурского. В 12:00 на центральной площади начнется церемония открытия общегородского пространства после масштабной реконструкции.

В 13:00 возле Уральского центра народного искусства (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23) состоится экоакция «Посади рябину». Мероприятие организовано в рамках Года Евгения Родыгина в Свердловской области. Первым саженец посадит сын композитора Роман Родыгин. Также участие в акции примут народный артист России Иван Пермяков, артисты Уральского народного хора во главе с художественным руководителем творческого коллектива Николаем Зайцевым и солисткой хора, народной артисткой России Светланой Комаричевой; артисты Уральского государственного русского оркестра и Детского центра народного искусства.

В 14:00 в «Школе Росреестра» расскажут, по каким причинам происходит приостановление регистрации прав на недвижимое имущество, и что делать, если это произошло. Мероприятие пройдет онлайн на платформе Instagram.

В 19:00 в центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8, 2 этаж, лаунж) Информационный центр по атомной энергии организует лекцию историка Антона Кочнева «Инстаграм, сериалы и летописи», на которой пойдет речь о том, что такое исторические источники и на чем строится историческая наука. Как узнать, что происходило на самом деле сотни и тысячи лет назад? По каким источникам можно достоверно изучать прошлое? Могут ли инстаграм-аккаунты и сериалы стать историческими источниками новейшего времени? На эти и другие вопросы ответит ученый. Вход на лекцию по предварительной регистрации.

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