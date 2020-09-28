28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.09.2020, понедельник

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту акции «Купи билет для врача» в Свердловской области. Арт-холдинг «Ангажемент» запускает акцию «Купи билет для врача», в рамках которой каждый житель нашего региона сможет поблагодарить уральских медиков за труд и приобрести для них билеты на спектакли московских театров: «КвартетнИк» («Квартет И») и «Не покидай свою планету» («Современник»). Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова расскажут об идее и задачах акции «Купи билет для врача», сообщат о возможностях присоединиться к акции и приобрести билеты для медицинских работников региона, а также назовут предприятия Урала, поддержавшие акцию.

В 16:00 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) начнутся мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Ярополка Лапшина. В 16:00 пройдет церемония гашения специального конверта, выпущенного к знаковой дате. В фойе кинотеатра планируется представить тематическую выставку фотографий со съемочной площадки фильмов Ярополка Лапшина. В 18:30 состоится показ первой серии фильма «Угрюм-река» на пленке. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. В 18:30 в камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) состоится показ спектакля «Варшавская мелодия», режиссером-постановщиком которого является Ярополк Лапшин. После показа состоится творческая встреча с исполнительницей главной роли в постановке, народной артисткой России Светланой Замараевой.

В 17:30 в Арамили (ул. Парк Сказов, 1, загородный культурно-развлекательный центр «Парк сказов») состоится торжественное открытие IV Форума молодых спасателей Уральского федерального округа «Вектор спасения – Урал». В течение четырех дней участники слета с привлечением экспертов будут проходить медицинскую, противопожарную, психологическую, альпинистскую, топографическую и физическую подготовку, изучать радиационную, химическую, биологическую защиту и многое другое. Полученные знания добровольцы отработают на практических этапах: пожар в здании, спасение на воде, дорожно-транспортное происшествие, боевое развертывание, спасательные работы на высоте, завал, область химического заражения, сильное задымление, оказание первой помощи, пожарная и спасательно-прикладная эстафета. В программу слета также включены спортивные и творческие мероприятия. Зрелищные учения пройдут 30 сентября и 1 октября.

В 18:30 в Уральской специальной музыкальной школе (ул. Антона Валека, 25) состоится праздничный концерт в честь 90-летия скрипача, дирижера, заслуженного артиста России, лауреата премии губернатора Свердловской области Вольфа Усминского. В рамках праздничного концерта Вольф Усминский выйдет на сцену с оркестром «Лицей-камерата» и солистами Графом Муржой (Москва) и Леонидом Элькиным.

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