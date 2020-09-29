29 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.09.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, сороковое, заседание. С отчетом об исполнении городского бюджета за I полугодие 2020 года перед депутатами выступит начальник департамента финансов Анна Турунцева.

В 10:30 в Реже (ул. Советская, 4) состоится презентация новой рекреационной зоны «Липовский геологический парк» в Режевском природно-минералогическом заказнике. О том, что уже сделано и о дальнейшем развитии новой рекреационной зоны на особо охраняемой территории областного значения расскажут директор природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин и начальник отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет вынесен приговор «уктусскому стрелку» Алексею Александрову.

В 11:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44Д, 3 этаж, малый конференц-зал) состоится совещание расширенного президиума Союза животноводов Свердловской области, участники которого обсудят вопросы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; новшества в законодательстве по контролю лекарственных препаратов в ветеринарии; ветеринарно-технологические аспекты сохранения здоровья коров и повышения качества молока. На мероприятии выступят: председатель Союза животноводов Свердловской области Михаил Копытов, заместитель директора аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Марина Ряпосова и другие спикеры. По окончании заседания президиума, примерно в 13:30, состоится экскурсия в лабораторию по тестированию образцов молока на микробиологию (Екатеринбург, ул. Машинная,1). Участники и гости мероприятия, в том числе журналисты, будут иметь возможность сдать бесплатно ПЦР-тест на Covid-19.

В 11:00 состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Свердловского УФАС России за третий квартал 2020 года, которые пройдут в формате интернет-трансляции на YouTube-канале управления. Будут рассмотрены следующие вопросы. 1. Осуществление контроля закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: последние изменения законодательства; статистика; практика Управления и судебные инстанции; ведение Реестра недобросовестных поставщиков; результаты проверочных мероприятий. 2. Антимонопольный контроль деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления: обзор нарушений при проведении аукционов по аренде земельных участков; сфера ритуальных услуг; реформирование унитарных предприятий. 3. Борьба с картелями и антиконкурентными соглашениями: негативные последствия и влияние на конкуренцию, решения Управления и судебная практика. 4. Направления работы Управления в сфере рекламного законодательства: реклама на платежных документах, звонки «автоинформаторов», скрытая реклама обратного лизинга, отсутствие существенной информации, решения Управления по указанным вопросом и административная ответственность за правонарушения. 5. Контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение: газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Белоярской АЭС в период противодействия Covid-19, а также итогам работы предприятия в 2019 году и в первом полугодии 2020 года. Директор АЭС Иван Сидоров, руководитель Управления информации и общественных связей БАЭС Андрей Яшин и заместитель главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский расскажут о мерах по противодействию COVID-19, которые принимались руководством Белоярской АЭС, об организации работы сотрудников предприятия на время пандемии коронавируса, также поделятся информацией о первом этапе вывоза отработавшего топлива с первых энергоблоков Белоярской АЭС, который завершился в прошлом году, озвучат данные об энергоблоке БН-600, ставшем единственным в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах, который отработал уже 40 лет и срок эксплуатации которого будет продлен до 60 лет, подведут итоги 5-летней эксплуатации энергоблока БН-800, проинформируют об обеспечении экологической безопасности Белоярской АЭС и о природоохранной деятельности предприятия.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов об общественно-политической ситуации в муниципалитетах региона, итогах выборной кампании, даст прогнозы по новому политическому сезону, а также расскажет о дальнейших шагах по успешному решению проблем дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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