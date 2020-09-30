30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.09.2020, среда

Состоится пресс-тур на участок Екатеринбургской объездной дороги, соединяющий Челябинский и Тюменский тракты, где идут работы по реконструкции. Ожидается, что ход работ проинспектируют министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. Пояснения даст главный инженер АО «Свердловскавтодор» Андрей Пастухов.

В 11:30 в Каменске-Уральском начнется визит заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, который проверит качество реализации программных мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» (сбор по адресу: ул. Лермонтова, 133, площадь у дворца культуры «Современник»).

В 12:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Он подведет итоги двухлетнего руководства уральской столицей и расскажет о планах на будущее. Из зала ЦК «Урал» будет организована онлайн-трансляция на портале екатеринбург.рф.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам реабилитации пациентов после пандемии Covid-19. Главный специалист-пульмонолог Свердловской области и города Екатеринбурга, профессор, доктор медицинских наук Игорь Лещенко, врач-пульмонолог МО «Новая больница», кандидат медицинских наук Наталья Эсаулова, врач-ревматолог МО «Новая больница», профессор, доктор медицинских наук Ольга Теплякова, заведующая кардиологическим отделением МО «Новая больница», кандидат медицинских наук Елена Фокина пояснят алгоритм действий для получения бесплатной реабилитационной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования пациентов, поделятся информацией о работе центров по медицинской реабилитации пациентов после Covid-19 в Свердловской области, расскажут о поражениях, которые вызывает коронавирусная инфекция, помимо изменений в легочной ткани, обратят внимание на случаи, когда пациентам необходимо обращаться к врачу после новой коронавирусной инфекции. 1 и 2 октября в Екатеринбурге и Свердловской области в онлайн-формате пройдет научно-практическая конференция «Реабилитация пациентов после пандемии Covid-19».

В 13:30 в Novotel-Ekaterinbourg Centre (ул. Энгельса, 7) состоится пресс-конференция посла Франции в Российской Федерации г-на Пьера Леви. Дипломат посетит Свердловскую область для обсуждения вопросов экономического и культурного сотрудничества Франции и Среднего Урала. Посол расскажет об итогах делового мероприятия с участием французских компаний Saint-Gobain, Danone, Schneider Electric, Decathlon, Leroy-Merlin, работающих в регионе, о планах Франции по участию в Международной промышленной выставке «Иннопром», совместных образовательных и культурных проектах.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии, посвященное предстоящим довыборам в гордуму.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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