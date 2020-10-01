1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.10.2020, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) откроется международный саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров «Арх Евразия». В 14:30 начнется брифинг «Архитектура и общество».

В 10:00 в судебном участке № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга (ул. Московская, 116) состоятся судебные прения по делу о драке на заправке с участием водителя «золотого» «Лексуса» Артема Халилова.

В 11:00 откроется вторая выездная сессия Веронского Евразийского экономического форума. Старт работе дадут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель совета директоров АО «Банк Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайтах Евразийского экономического форума в Вероне и Росконгресса. В программе – два тематических круглых стола. Первый посвящен металлургическому производству. Участники второго обсудят новую экономическую реальность. В 11:30 в зале под куполом резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) состоится пресс-подход Алексея Орлова и Антонио Фаллико.

В 12:00 в Свердловском государственном академическом театре драмы (Октябрьская площадь, 2, центральный вход, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию театра и новому сезону. Участие в пресс-конференции примут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, главный художник Свердловского государственного академического театра драмы Владимир Кравцев. Представители СМИ смогут осуществить фото- и видеосъемку репетиции юбилейного вечера, который пройдет 2 октября.

В 12:00 в Октябрьском суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 81, зал № 208) состоится вынесение приговора бывшему заместителю главы ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Романюку, обвиняемому по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере с вымогательством».

В 14:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) пройдет вакцинация от гриппа. Медики поставят прививки сотрудникам учреждения. Кроме того, в библиотеке подготовлена выставка, посвященная истории вакцинации от вирусных заболеваний. В экспозиции представлены книги и научные труды, исторические плакаты, посвященные организации и проведению прививочных кампаний.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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