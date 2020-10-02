2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.10.2020, пятница

В 09:30 на площадке Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) при поддержке Ростуризма начнет работу международная туристическая выставка Expotravel-2020 соорганизатором которой выступает Российский Союз туриндустрии. В 09:30 пройдет пресс-завтрак. В 10:30 состоится официальная церемония открытия выставки. В 11:00 начнут работу круглые столы, пройдут конференции и презентации.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный разъяснению особенностей перехода на иные режимы налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в прямом эфире разъяснят особенности перехода и на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года, дадут рекомендации при выборе альтернативных режимов, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную контролю качества стройматериалов в Свердловской области. Бизнес-сообщество и строители обеспокоены ростом фальсификата строительных материалов в Свердловской области: какая продукция подделывается чаще всего, какие опасности возникают из-за этого? Какие меры предлагают эксперты, чтобы вернуть на рынок контроль качества? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Чумерин, директор ассоциации «Союз стройиндустрии Свердловской области»; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Владимир Кашкин, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция»; Дмитрий Смирнов, главный технолог «Уралкабель». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Планируется рассмотреть вопросы о заверении списков кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями на дополнительных выборах в гордуму.

В 14:00 в режиме видеоконференции состоится заседание совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам реализации национальной программы «Цифровая экономика» и проектов, направленных на цифровую трансформацию государственного и муниципального управления

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная международной туристской выставке Expotravel-2020. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, атташе по туризму в посольстве Республики Болгария в РФ Катя Жекова и директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко расскажут о текущей ситуации в туристкой отрасли, о наиболее популярных туристических направлениях на бархатный сезон 2020 года, сообщат о динамике цен на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

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