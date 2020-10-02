2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.10.2020, пятница
- В 09:30 на площадке Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) при поддержке Ростуризма начнет работу международная туристическая выставка Expotravel-2020 соорганизатором которой выступает Российский Союз туриндустрии. В 09:30 пройдет пресс-завтрак. В 10:30 состоится официальная церемония открытия выставки. В 11:00 начнут работу круглые столы, пройдут конференции и презентации.
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный разъяснению особенностей перехода на иные режимы налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в прямом эфире разъяснят особенности перехода и на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года, дадут рекомендации при выборе альтернативных режимов, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара.
- В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную контролю качества стройматериалов в Свердловской области. Бизнес-сообщество и строители обеспокоены ростом фальсификата строительных материалов в Свердловской области: какая продукция подделывается чаще всего, какие опасности возникают из-за этого? Какие меры предлагают эксперты, чтобы вернуть на рынок контроль качества? На эти и другие вопросы ответят: Юрий Чумерин, директор ассоциации «Союз стройиндустрии Свердловской области»; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Владимир Кашкин, генеральный директор ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция»; Дмитрий Смирнов, главный технолог «Уралкабель». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».
- В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Планируется рассмотреть вопросы о заверении списков кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями на дополнительных выборах в гордуму.
- В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится VI межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога Уралроспромэко – панельная дискуссия по теме «Жилищная проблема: как решать и чья задача?". Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО «Уралроспромэко» Юлия Корнеева, вице-президент Международной академии архитектуры, президент московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор Российской Федерации, доктор архитектуры Андрей Боков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, вице-президент и академик московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный архитектор Российской Федерации, руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» (Санкт-Петербург) Михаил Мамошин, руководитель архитектурно-строительного управления министерства строительства Самарской области, кандидат архитектуры, советник РААСН Владимир Спиридонов, научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, архитектор, урбанист Александр Антонов, советник президента Международной академии архитектуры (МААМ) Александр Шарыгин, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор, кандидат архитектуры Алексей Меренков обсудят влияние жилищных вопросов на качество жизни россиян, проблемы реализации КУРТ (комплексного и устойчивого развития территории) и РЗТ (развития застроенных территорий) в сфере жилищного строительства, выскажут экспертные мнения по поводу актуальности включения в Градостроительный кодекс и законы в сфере жилья нового направления – реновация жилых территорий, расскажут об «умных» технологиях в жилищном строительстве, также о перспективах и рисках жилищного строительства на территории исторических поселений.
- В 14:00 в режиме видеоконференции состоится заседание совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам реализации национальной программы «Цифровая экономика» и проектов, направленных на цифровую трансформацию государственного и муниципального управления
- В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная международной туристской выставке Expotravel-2020. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, атташе по туризму в посольстве Республики Болгария в РФ Катя Жекова и директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко расскажут о текущей ситуации в туристкой отрасли, о наиболее популярных туристических направлениях на бархатный сезон 2020 года, сообщат о динамике цен на путевки, поделятся статистикой по количеству туристов, а также ответят на вопросы журналистов.
Екатеринбург. Другие новости 01.10.20
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