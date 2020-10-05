5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.10.2020, понедельник

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Заседание пройдет в закрытом от СМИ режиме.

14:15 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) в закрытом режиме продолжится судебное заседание по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 14:30 в судебном участке № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга (ул. Московская, 116) будет вынесен приговор Антону Истомину – по делу о драке на заправке с участием водителя «золотого» «Лексуса» Артема Халилова.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Заседание пройдет в закрытом от СМИ режиме.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.20

На пожаре сгорели родители и трое детей. Один из них «игрался с зажигалкой». / Под Екатеринбургом собаки загрызли медвежонка, людей просят не ходить в лес из-за мамы-медведицы. / 68-летний Стивен Сигал рассказал, как держит себя в форме: «Главное – это дисциплина» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»