6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.10.2020, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области на платформе Zoom состоятся общественные слушания «Вопросы обеспечения качества школьного питания в Свердловской области». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы качества поставляемых в образовательные бюджетные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области продуктов питания, выявить причины низкой удовлетворенности школьников качеством горячего питания, выработать предложения по комплексу мер для улучшения ситуации.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная разъяснению алгоритма действий для правильного запроса сведений из ЕГРН. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Свердловской области Екатерина Кокарева и и.о. начальника отдела подготовки сведений филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УрФО Екатерина Топоркова объяснят алгоритм действий для запроса актуальных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, перечислят сервисы, с помощью которых можно получить эту информацию, проинформируют о видах выписок из ЕГРН, о сроках предоставления и оплате, поделятся статистикой по количеству запросов сведений из ЕГРН с начала 2020 года, назовут самые популярные из них.

В 11:30 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, который расскажет об итогах конкурса федерального проекта «100 городских лидеров», победителями которого стали две свердловские команды – из Сысерти и Черноисточинска.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Тотальный диктант». Координатор акции в Екатеринбурге Ксения Семенюк и координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов расскажут о нововведениях этого года, обозначат форматы проведения акции, сообщат об авторе текста, поделятся информацией о самостоятельной подготовке к тесту.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Екатеринбург. Другие новости 05.10.20

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