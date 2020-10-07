7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.10.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную срокам и оплате имущественных налогов в Свердловской области. Жители Свердловской области получили уведомления об оплате имущественных налогов: почему изменились суммы налогов? Какие новые льготы появились? Как изменится расчет налога на имущество физлиц в 2021 году? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов и вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов расскажут об особенностях проведения VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, назовут количество команд, обозначат географию участников, перечислят виды спорта, которые войдут в программу Универсиады в этом году, а также поделятся информацией о медалях и других призах для победителей соревнований. Торжественная церемония открытия Универсиады-2020 состоится на стадионе УрФУ 7 октября.

В 11:30 в Екатеринбурге (ул. Ельцина 3/2, деловой дом «Демидов») состоится открытие частного музея Воинской доблести и славы, созданного промышленником и меценатом Сергеем Лапиным. Впервые публике будет представлен рыцарский орден Святого Лазаря, датируемый 1098 годом. Также посетители выставки увидят один из 14 имеющихся в мире орденов Белого Орла, который в России был введен Александром I. Среди самых ценных и уникальных экспонатов холодного оружия – сабля 1792 года, подписанная Екатериной II бургомистру Бонна и генеральская мамлюкская сабля 1831 года. Всего будет выставлено 1600 редких орденов и 1300 клинков. Для СМИ запланированы пресс-конференция, кофе-брейк и экскурсия по музею.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:05 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению с информационным часом.

В 14:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, к. 120) состоится заседание совета политических партий с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На заседании будут подведены итоги участия политических партий в едином дне голосования.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 15:00 в «Атриум Палас Отеле» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 1 этаж, лобби) состоится официальное открытие мобильной выставки проекта «Город-конструктор», на которой будут представлены макеты архитектурных зданий и сооружений Екатеринбурга и Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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