8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.10.2020, четверг

В 10:00 в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП, Восточная, 7д) начнется пресс-тур в независимую модельную компанию «Инжетех» (проектирует и производит модельно-стержневую оснастку для изготовления литейных форм). Программа пресс-тура: в 10:00 – пресс-подход в СОФПП; в 10:15 – трансфер на предприятие; в 10:30 – осмотр предприятия ООО «Инжетех» (Промышленный проезд, 10); в 11:30 – трансфер в СОФПП.

В 10:00 состоится открытие детской поликлиники № 3 ГКБ № 11 (Екатеринбург, ул. Опалихинская, 17) после ремонта регистратуры и первого этажа, а также организации рабочих процессов на основе «бережливых технологий». В программе открытия: демонстрация работы «открытой регистратуры»; тест-драйв электронной системы приёма пациентов в отделении профосмотров.

С 11:00 до 12:30 на 130+100 км автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган Уралуправтодор совместно с МЧС, ГИБДД и представителями муниципалитетов проведет учения по отработке обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации. Также будет проверена организация взаимодействия дорожных и оперативных служб. По легенде, из-за ДТП будет заблокирована проезжая часть, пострадавшим будет необходима срочная медицинская помощь. Ситуация будет усугубляться неблагоприятными погодными условиями. К месту аварии будут направлены все оперативные службы. Отъезд представителей СМИ от здания управления (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения. Заместитель генерального директора по лечебной работе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Алексей Ульянов поделится информацией о последних научных достижениях и разработках в сфере мировой офтальмологии, представит статистику, касающуюся распространенности глазных болезней в Свердловской области, перечислит основные причины снижения зрения, обозначит заболевания, при которых особенно важно следить за состоянием глаз, расскажет об эффективности и безопасности процедуры лазерной коррекции зрения, о программе «Школа зрения», которая работает в отделениях охраны детского зрения центра.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации с возгораниями многоквартирных и частных домов на территории Екатеринбурга. Председатель постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по безопасности жизнедеятельности населения Сергей Воронин, начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона – начальник 60-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Павел Шерстнев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Булдырский и заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» Игорь Башков представят статистику возгораний многоквартирных и частных домов, а также домов в садовых некоммерческих товариществах на территории города Екатеринбурга за 9 месяцев 2020 года, проанализируют причины возгораний, проинформируют о рекомендуемых мерах пожарной безопасности.

В 14:00 в Дегтярске состоится торжественный запуск производства оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов на предприятии «Промышленные покрытия» (ул. Калинина, 31п). В мероприятии примут участие: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководство предприятия, представители Фонда технологического развития Свердловской области.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Будут рассмотрены вопросы о регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в екатеринбургскую городскую думу.

Екатеринбург. Другие новости 07.10.20

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