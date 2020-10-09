9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.10.2020, пятница

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Уральского Главного управления Банка России Рустэма Марданова. Кредитные каникулы закончились: какую отсрочку по кредитам получили физические лица и предприниматели? Какие меры поддержки продлены Банком России в условиях пандемии? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 11:00 в Центре гуманитарной помощи (Екатеринбург, ул. Фучика, 3) начнется пресс-тур, в ходе которого Православная служба милосердия установит контейнеры для благотворительного сбора вещей в храмах Екатеринбурга: в храме в честь Преображения Господня (Уктус), храме во имя святителя Луки Крымского (Компрессорный) и храме целителя Пантелеимона (Сибирский тракт). В ходе пресс-тура комментарии дадут: Евгений Шатских, руководитель службы по работе с просителями, руководитель центра гуманитарной помощи; Алла Руковишникова, социальный работник храма во имя святителя Луки Крымского.

В 11:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8, 2 этаж, большой зал) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром информационного агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная акции «День чтения» в Свердловской области. День чтения» проходит в Свердловской области: какие книги дети и взрослые будут читать целый день? Какие мероприятия пройдут в офлайне? Где лично встретиться с писателями? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Марина Коваль, заместитель директора Муниципального объединения библиотек; Мария Ботева, прозаик, поэт, драматург, детский писатель. Сразу после пресс-конференции, в 12:00, состоится торжественное открытие Дня чтения и начнутся офлайн- и онлайн-мероприятия на площадке библиотеки.

С 13:00 до 14:00 в отеле Angelo (Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55а) состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта авиакомпании Red Wings и аэропорта Кольцово по созданию в Екатеринбурге регионального транзитного хаба. Red Wings начнет выполнять полеты из Кольцово по девяти региональным маршрутам уже на этой неделе. В пресс-конференции примут участие: Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Евгений Ключарев, генеральный директор авиакомпании Red Wings; Евгений Чудновский, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов». Автобус для журналистов отправится от остановки «Площадь 1905 года» в 12:00. Предусмотрен обратный трансфер в город.

Екатеринбург. Другие новости 08.10.20

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