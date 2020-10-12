12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.10.2020, понедельник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вступлению в силу закона, устанавливающего дополнительные требования к деятельности кредитно-потребительских кооперативов в РФ. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй представят имеющуюся статистку по работе КПК в Свердловской области, оценят ситуацию с недобросовестными кредитно-потребительскими кооперативами на территории региона, обозначат данные по количеству обращений по этой проблеме, пояснят дополнительные требования к деятельности КПК, которые устанавливаются новым законом.

В 12:00 в онлайн-формате состоится брифинг, посвященный презентации новой промостраницы на сайте ФНС России «Налоговое уведомление 2020». Начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павел Ваняшин представит новую промостраницу о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам, расскажет о целях и задачах сервиса, также пояснит, кому из налогоплательщиков будет полезны разъяснения на новой промостранице.

В 13:00 в Уральском институте управления РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) состоится презентация разработки специальной сенсорной палки Helfer, которая помогает слабовидящему уберечься от сложных конструкций и препятствий, находящихся выше колена. Вибрирующий сигнал о преграде человеку подает специальное сенсорное устройство, закрепляемое на верхней части палки.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) состоится пресс-подход первого заместителя губернатора Алексея Орлова и полномочного министра, заместителя чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в России Тобиаса Привителли по итогам рабочей встречи. Дипломат прибыл на Средний Урал во главе деловой делегации для проведения переговоров о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Будут рассмотрены вопросы о регистрации кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в екатеринбургскую городскую думу от КПРФ и партии «Яблоко».

Екатеринбург. Другие новости 11.10.20

Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» 14-й раз подряд обыграть «Трактор». / За сутки в Свердловской области – 209 случаев Covid-19, 88 пациентов на ИВЛ. / На Юго-Западе за ночь сгорели три автомобиля, еще один поврежден (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»