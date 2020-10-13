13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.10.2020, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится первое заседание осенней сессии.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится сорок первое заседание. По окончании заседания состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную оценке психоэмоционального состояния жителей Свердловской области. Эксперты о психоэмоциональном состоянии жителей Свердловской области: выросло ли число неврозов и психоэмоциональных расстройств на фоне общей эпидемиологической ситуации в стране и в мире? Как поддержать себя в период стрессовых состояний? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УРФО, главный врач Свердловской областной психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания 2020/21 в Свердловской области. Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, руководитель отделения в г. Каменск-Уральский Федерации зимнего плавания Свердловской области Юрий Бутрик, врач-пульмонолог пульмонологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о подготовке к старту сезона зимнего плавания на Урале, поделятся информацией о методиках и правилах проведения зимних заплывов, перечислят противопоказания для занятий зимним плаванием, а также дадут прогноз погоды на ближайшие дни.

В 14:30 в Серовском районном суде пройдет первое заседание по уголовному делу депутата заксобрания Александра Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Судья – Щербина Екатерина Вячеславовна.

Екатеринбург. Другие новости 12.10.20

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