14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.10.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-завтрак, посвященный введению специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Свердловской области. О том, что это за комплекс мер, какой результат это принесло, что еще планируется провести до конца года, расскажут участники встречи: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, к.э.н.; самозанятые граждане.

В 10:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 2) продолжится допрос свидетелей по делу Владимира Васильева, участника смертельного ДТП на улице Малышева в августе 2019 года.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится Совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в Екатеринбурге (сбор на ул. Хохрякова, 75) в преддверии Дня белой трости «Молодая гвардия» совместно с организациями поддержки инвалидов по зрению и представителями власти проведет мониторинг доступности среды для людей с ограниченными возможностями по зрению.

В 14:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Лучшие авторы детской литературы России и зарубежья снова встретятся на Урале: кто станет финалистом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина в 2020 году? О чем они пишут? Как проходил выбор лауреатов? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», детское жюри премии им. В.П. Крапивина; Андрей Щупов, член жюри премии им. В.П. Крапивина, лауреат Международной литературной детской премии им. В.П. Крапивина, лауреат премии «Заветная мечта», лауреат премии П.П. Бажова. В 15:00, сразу после пресс-конференции, состоится награждение лауреатов. Финалисты литературной премии: Елена Бодрова, «Белая» (Магнитогорск); Наталья Барткова, «Ярася» (Санкт-Петербург); Елена Мамонтова, «Белая сова» (Екатеринбург); Мария Шелухина, «Пирог с черемухой» (Санкт-Петербург); Анастасия Малейко, «Однажды летом мы спасли Джульетту» (Челябинск); Алена Кашура «Мои соседи соколы» (Липецк).

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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