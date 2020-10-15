15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.10.2020, четверг

В 11:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, к. 120) состоится заседание совета политических партий с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Участники мероприятия подведут итоги участия политических партий в едином дне голосования.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению III регионального фестиваля «Япония на Урале. Осень-зима 2020-2021». Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия – Япония» Вадим Занин расскажут об участниках и программе фестиваля, в частности поделятся информацией о музейном проекте – ключевом событии фестиваля, посвященном быту и культуре Японии, пояснят особенности проведения мероприятия в этом году в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная научным разработкам уральских инноваторов в сфере современных способов сортировки мусора. Директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков и руководитель проектного офиса компании «Аксалит» Михаил Рябков расскажут о процессе создания оптического сепаратора для автоматической сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на мусоросортировочных комплексах, объяснят принцип работы устройства, поделятся основными техническими характеристиками оптического сепаратора.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации, связанной с международной кооперацией в условиях новой реальности. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов обсудят развитие международной кооперации в условия пандемии коронавирусной инфекции, проинформируют о текущей ситуации, связанной с проведением онлайн- и офлайн-переговоров предпринимателей, а также торговых миссий, выскажут мнения о необходимых мерах поддержки для международного взаимодействия в нынешних условиях, поделятся данными о ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе (сбор близ перекрестка улиц Орджоникидзе, Красных Партизан и Банникова). Сквер откроет глава города Александр Высокинский.

В 16:00 в резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и ПАО «Промсвязьбанк». Документ будет подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым.

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

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