16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.10.2020, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 100-летнему юбилею Уральского федерального университета. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров представит программу праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию вуза, подведет итоги абитуриентской кампании, обозначит нововведения в процедуре поступления в 2021 году, а также поделится информацией о специфике и перспективах развития Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

В 10:00 в Нижнем Тагиле состоится пресс-тур по объектам, строящимся в Нижнем Тагиле в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» (сбор у здания администрации города, ул. Пархоменко, 1а). В мероприятии примет участие глава города Владислав Пинаев, часть объектов посетит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Объекты маршрута: школа № 85, новый детский сад с ясельными группами (ул. Удовенко, 4), парк Победы, дворовая территория в границах улиц Ермака – Лебяжинская, строительная площадка моста через Тагильский пруд. Пресс-тур завершится торжественной церемонией открытия экопарка «Муринские пруды».

В 12:00 состоится онлайн-брифинг министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, посвященный работе системы образования региона в сложившейся эпидемиологической обстановке. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится заседание городской избирательной комиссии. Планируется рассмотреть вопросы о регистрации кандидатов в депутаты на дополнительные выборы в городскую думу.

В 12:00 в Центре современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литер Ф) начнется пресс-показ премьерного спектакля «Гедда Габлер» по пьесе Генрика Ибсена. В спектакле используются свиная кровь и оригинальный пистолет Colt 1911 года. В качестве декораций – оригинальные витражи итальянского мастера эпохи Возрождения Франческо де Лакотти.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства для эффективного сотрудничества с банками в регионе. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, начальник Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Рустэм Марданов, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин и директор Фонда содействия инвестициям Илья Сулла расскажут о проекте по повышению финансовой грамотности для предпринимателей в Свердловской области, представят направления обучающих программ, обозначат форматы и сроки проведения мероприятий, а также перечислят каналы обращений для бизнес-консультаций.

В 14:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится совещание «О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Уральском федеральном округе».

В 14:30 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов ознакомится с формированием креативного пространства и ходом создания горнолыжной инфраструктуры на площадках туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». В программе: в 14:30 – осмотр креативного пространства «Арт-резиденция» (поселок Черноисточинск, ул. Кирова, 2а). В 15:15 – осмотр объектов инфраструктуры горнолыжного комплекса «Гора Белая» (поселок Уралец).

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