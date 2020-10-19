19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.10.2020, понедельник

В 10:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19) начнутся мероприятия, посвященные празднованию 100-летию вуза. В программе: 10:20 – торжественное гашение конвертов с символикой 100-летия УрФУ; 10:30 – прием ректором именных стипендиатов УрФУ; 11:30 – презентация проектных разработок студентов-стипендиатов; 12:30 – презентация научных разработок УрФУ.

В 11:30 у гипермаркета Metro (дублер Сибирского тракта, 21, с торца) состоится передача автомобиля Ford Transit и продуктовых наборов, которые Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) приобрел для Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области. В мероприятии примут участие: Валерий Шевелёв, член президиума СОСПП, глава дивизиона «Электротехническая сталь» группы НЛМК; Светлана Глазкова, исполнительный директор ассоциации.

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