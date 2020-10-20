20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.10.2020, вторник

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется брифинг, а затем пресс-обход стендов выставки в рамках мероприятий VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild. В брифинге примут участие: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится круглый стол, посвященный развитию дистанционной торговли в России. Директор по региональным продажам электронной коммерции АО «Почта России» Виталий Нотченко, заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Владимир Куковякин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор интернет-магазина пряжи Алексей Бардок, директор интернет-магазина автозапчастей Дмитрий Таланкин и директор магазина товаров для животных Антон Бельчиков дадут определение понятия «дистанционная торговля», представят статистические данные по динамике рынка дистанционной торговли в стране, обсудят новые возможности для развития торговли такого типа в условиях новой реальности, а также расскажут о проблемах, с которыми столкнулись представители малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции, в частности при переходе из онлайна в офлайн, дадут экспертные прогнозы до конца 2020 года и на 2021 год.

В 11:00 в МБУ «Дендрологический парк-выставка» (ул. 8 Марта, 37а, от центрального входа аллея по левой стороне) состоится торжественное открытие галереи «Легенды Екатеринбургского образования». В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования Константин Шевченко, представители сферы образования, которые стали героями галереи.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в здании администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 316) городская избирательная комиссия проведет жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени на «Радио Екатеринбург» зарегистрированным кандидатам на довыборы в городскую думу.

В 13:30 на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме начнется пресс-тур, посвященный старту новых проектов. В программе: подписание соглашения между ОАО «РЖД», группой «Синара», концерном «Сименс АГ» и «Уральскими локомотивами» по созданию отечественного высокоскоростного подвижного состава; церемония начала строительства нового производственного комплекса по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей; презентация проекта нового магистрального электровоза, оснащенного отечественным асинхронным двигателем, выпуск которого намечен на 2023 год. В мероприятии примут участие: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «Российские железные дороги», группы «Синара» и компании «Сименс». Запланирован пресс-подход.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:20 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 703) состоится заседание по иску МУГИСО к ТД «Мегаполис» об изъятии недостроенного объекта (гостиницы «Дели») на улице Куйбышева.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.20

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