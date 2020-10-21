21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.10.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 начнется онлайн-форум «Самозанятые 2020: налоги, условия, сервисы, продвижение». Мероприятие откроют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. В числе спикеров форума также директор по развитию рекламной группы DeltaPlan Алексей Парфун, создатель агентства событий Dream Team Event Екатерина Шихова, руководитель департамента налогового консалтинга группы компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Анна Зарипова, партнер адвокатского бюро White Collars Михаил Белозеров, региональный директор представительства МСП-банка Андрей Гусельников и другие. Эксперты расскажут об особенностях и преимуществах статуса «самозанятый», о том, как составлять договор, какие есть онлайн-сервисы для самозанятых, как ИП перейти на самозанятость, кому это выгодно, а кому – нет. Запланирован блок выступлений о продвижении в интернете и формировании личного бренда. Представители банковского сектора расскажут о финансовых продуктах для самозанятых.

В 10:00 пройдет онлайн-занятие в рамках Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», инициированной Ассоциацией выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Экспедиция проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Трансляции онлайн-занятий пройдут в группе конкурса «ВКонтакте». В Свердловской области онлайн-занятие проведет почетный работник образования РФ, директор гимназии № 37 Светлана Трухина.

В 11:00 в Екатеринбурге начнется рейд по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли Чкаловского района. Специалисты районной администрации проверят, как организовано соблюдение санитарных требований в ТРЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17/1), и супермаркете «Окей» (ул. Академика Шварца, 15). Заместитель главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Андрей Никишин расскажет о практике подобного рода проверок в районе, а директора магазинов прокомментируют итоги рейда. Сбор у входа в ТРЦ «Дирижабль» со стороны ул. Белинского.

В 11:00 в Каменске-Уральском пройдет пресс-тур на открытие двух бизнесов, которые возникли благодаря проекту по повышению качества жизни в небольших городах Business-Data. Авторы проекта – Министерство инвестиций и развития Свердловской области и областной фонд поддержки предпринимательства. Участники мероприятия: Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области; Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; представители администрации Каменска-Уральского; предприниматель Тимофей Четыркин, открывший по франшизе «Алгоритмика» школу математики и программирования (ул. Тевосяна, 4); предприниматель Павел Кузнецов, открывший по франшизе «Кафема» специализированный магазин кофе и сопутствующих товаров (ул. Сибирская, 1). Автобус для журналистов отправится в 09:00 от здания Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д).

В 11:00 в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) начнется фестиваль «Иван-да-Марья». Свои работы представят мастер народно-художественных промыслов и ремесел. С 21 по 25 октября пройдут мастер-классы по столярному делу, работе на гончарном круге, традиционным росписям (урало-сибирская, нижнетагильская, мезенская и городецкая), плетению из ивовой лозы, прядению и ткачеству, изготовлению народных кукол и другим. Время работы площадок – с 11:00 до 20:00.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (конгресс-центр, зал 3.1) в рамках VII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild начнется сессия Минстроя России «Промышленное строительство как драйвер экономического роста», в которой примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 13:00 они совершат обход стендов выставочной экспозиции «100+ Технологии для городов» (павильон № 1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо»), в 14:30 примут участие в пленарном заседании 100+ Forum Russia «Осознанное строительство» (конгресс-центр, главный пленарный зал). На 16:00 запланирован пресс-подход Владимира Якушева, Евгения Куйвашева и члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого (конгресс-центр, 1 этаж, холл).

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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