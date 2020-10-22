22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.10.2020, четверг

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств начнется пресс-показ выставки «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века» и выставки одного экспоната (ул. Воеводина, 5). Куратор проекта – Ксения Гилева, заведующая отделом художественного металла Урала ЕМИИ.

В 16:30 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и акционерным обществом «Концерн «Уралвагонзавод». Ожидается, что подписи под документом поставят глава региона Евгений Куйвашев и генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Екатеринбург. Другие новости 21.10.20

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