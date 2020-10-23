23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.10.2020, пятница

В 11:00 в Верхнем Тагиле (ул. Нахимова) состоится торжественное открытие набережной Огней. В мероприятии примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и депутат Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо. Объект построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Для жителей и гостей Верхнего Тагила будет организована концертная программа, состоятся турниры по волейболу, футболу и волейболу, выступят педагоги и воспитанники детской школы искусств, на площадке скейт-парка пройдут показательные выступления екатеринбургской группы «Гравити».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Уральской электронной таможни в 2020 году. Начальник УЭТ Сергей Епифанов расскажет о работе таможни в период пандемии коронавирусной инфекции, поделится статистикой, касающейся объемов внешней торговли, а также количества партий медицинского оборудования и медицинских товаров, оформленных на Уральской электронной таможне, огласит основные итоги работы ведомства за два года со дня запуска.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов акции «Тотальный диктант – 2020» в Екатеринбурге. Координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге Ксения Семенюк, профессор, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ, доктор филологических наук, председатель городской экспертной комиссии по проверке «Тотального диктанта» Анна Плотникова и координатор теста для иностранцев TruD Алексей Боталов подведут итоги акции в Екатеринбурге, поделятся статистикой по количеству участников в этом году, расскажут об особенностях проведения акции в условиях пандемии, огласят список типичных ошибок.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Кубка Свердловской области по компьютерному спорту. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, вице-президент Федерации компьютерного спорта России Артем Винокуров, главный секретарь соревнований «Кубок Свердловской области 2020 по компьютерному спорту» Игорь Кушнарев и член Федерации компьютерного спорта в Свердловской области, спортивный судья Сергей Трупанов (Нижний Тагил) сообщат о подготовке спортсменов к проведению кубка, обозначат количество и географию участников, сообщат о призах, выскажут мнения о перспективах развития компьютерного спорта в регионе, а также расскажут об успехах уральских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению второго этапа подключения социально значимых объектов к сети Интернет на территории Свердловской области. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин расскажут о ходе реализации программы «Цифровая экономика» в регионе. Эксперты поделятся статистикой по количеству социальных объектов, которые уже обеспечены скоростным интернетом, представят планы по подключениям на следующий год, а также оценят влияние эпидемиологической ситуации на графики работ и сетевую нагрузку.

В 14:00 в рамках реализации национального проекта «Экология» в Верхне-Сысертское водохранилище в районе Емельянова мыса (56°25'00.8»N 60°40'52.2»E, парк «Бажовские места») выпустят 5 тысяч мальков белого амура. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и исполняющий обязанности директора природного парка «Бажовские места» Илья Беспалов.

В 15:30 на сцене культурно-выставочного комплекса «Синара центр» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15) состоится генеральный прогон премьерного спектакля «Приключения сапожника Петра» со светом и костюмами.

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

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