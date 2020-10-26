26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.09.2020, понедельник

В 11:00 пройдет онлайн-брифинг начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова о ходе прививочной кампании от гриппа в уральской столице. Трансляция будет организована на официальном портале Екатеринбурга – екатеринбург.рф.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению интенсивного курса «Золотого сечения» «Космическая программа: выход на орбиту». Курс пройдет 25 октября по 7 ноября в загородном образовательном центре «Таватуй». Директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш, начальник отдела координации и проведения особо значимых мероприятий фонда «Золотое сечение» Евгения Полякова, руководитель лаборатории «Космические системы и дистанционное зондирование земли» фонда «Талант и успех» Иван Шеков, начальник отдела дистанционного обучения фонда «Золотое сечение» Ильяс Падерин, инженер-педагог компании ООО «Лоретт» Олег Головков и резидент трека «Наземные станции» «Космической программы: выход на орбиту» в загородном образовательном центре «Таватуй», участник молодежного космического форума «Семихатовские чтения», ученик 10 класса лицея № 110 им. Л.К. Гришиной Михаил Пысин расскажут о проведении интенсивного курса «Космическая программа: выход на орбиту», обозначат форматы его проведения, назовут направления подготовки и количество резидентов, сообщат о подготовке преподавателей, а также поделятся информацией о перспективах и бонусах для выпускников.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.20

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