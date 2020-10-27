27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании состоится совместное внеочередное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. По его окончании состоится совместное внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнется повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Новосибирск состоится подписание расширенного соглашения об учреждении Координационного совета по поддержке экспорта и обсуждение сервисов новой информационной системы «Одно окно» для российских экспортеров. В мероприятии примут участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, а также руководители региональных деловых объединений, которые подключатся из пресс-центров ТАСС в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Екатеринбурге участие примут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Евгений Харламов.

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

Похоронщик из Нижнего Тагила убил приятеля и спрятал тело на кладбище (ФОТО). / В Свердловской области непогода задержится еще на сутки. / Заболевшие ковидом в Екатеринбурге не могут вызвать врача на дом: «Нам что делать? Лечь и умереть?». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»