28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.10.2020, среда

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) допросят свидетелей по делу Владимира Пузырева, который в ноябре 2019 года на автомобиле «Хонда» сбил на тротуаре мужчину, женщину и двухлетнего ребенка в коляске.

В 14:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по жилым домам, в которых в этом году были заменены лифты за счет местного и регионального бюджетов. Также в программе посещение дома, где монтаж лифта идет в данный момент. Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин подведет итоги реализации программы замены лифтов в Екатеринбурге в этом году и поделится планами на следующий.

В 15:00 (время местное) в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная анализу распространения ложной информации о коронавирусе в России. Последние данные о количестве и географии фейков, характере ложных сообщений, технологиях распространения и способах борьбы с недостоверной информацией представит директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

Екатеринбург. Другие новости 27.10.20

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