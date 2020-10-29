29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.10.2020, четверг

В 11:30 состоится онлайн-брифинг заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, посвященный бюджетному планированию на 2021 год и плановый период. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:00 в ТЮЗе состоится пресс-показ спектакля в жанре wordless «Пиковая дама» (встреча у служебного входа в театр со стороны ул. Шевченко). На вопросы журналистов ответят режиссер Сергей Землянский, художник Максим Обрезков и композитор Павел Акимкин.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию, посвященную трансформации рынка онлайн-торговли и логистики в новых реалиях. Рынок доставки заказов и грузов готовится к росту нагрузки в условиях второй волны пандемии: как ограничения, принимаемые в регионах, влияют на скорость доставки? Как логистические компании адаптируются к новым реалиям? На эти и другие вопросы ответят: Анна Матвеева, директор по операциям DPD в России; Надежда Романова, CEO PickPoint; Федор Вирин, партнер аналитического агентства Data Insight. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. Руководитель организационно-методического отдела регионального сосудистого центра, к.м.н. Елена Праздничкова и директор клиники Института мозга, главный реабилитолог УрФО, профессор Андрей Белкин расскажут о типах инсультов и об основных причинах заболевания, назовут факторы, которые повышают риск развития инсульта, поделятся актуальной статистикой, касающейся случаев инсульта на территории Свердловской области, проинформируют о способах лечения инсультов и реабилитации после него.

В 16:00 в Екатеринбурге (Сиреневый бульвар, 6) состоится презентация костюма эмпатии, который будет использоваться для обучения волонтеров инклюзии. Элементы костюма позволяют имитировать нарушения зрения, слуха, движения пожилого человека и инвалида. Проект реализуется свердловским отделением «Союз добровольцев России» и Свердловским областным медицинским колледжем при поддержке Фонда президентских грантов.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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