30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.10.2020, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам сезона клещевых инфекций в Свердловской области в 2020 году. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина и заведующая первым неврологическим отделением МО «Новая Больница», врач-невролог, к.м.н. Марина Топоркова представят данные об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в прошедшем сезоне, в том числе среди детей, обозначат особенности этого сезона, в частности расскажут об изменении порядка госпитализации пациентов с укусами клеща из-за выявления у них коронавируса, поделятся информацией о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, перечислят районы Свердловской области, где было зафиксировано наибольшее количество укусов клещей, а также напомнят о противопоказаниях и правилах вакцинации.

В 14:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, посвященная проведению Всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области, которая пройдет 3 ноября. Театры, филармонии, музеи и библиотеки откроются по всей стране на одну ночь: как «Ночь искусств» пройдет в Свердловской области? Какие площадки можно будет посетить офлайн? На эти и другие вопросы ответят: Галина Головина, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Светлана Швецова, директор Центра инновационных музейных технологий.

В 14:30 в здании учебного комбината ПАО «Ураласбест» (Асбест, ул. Ленина, 14) вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и генеральный директор ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов примут участие в церемонии открытия новой медико-санитарной части.

В 15:30 в Доме кино (ул. Луначарского, 137) состоится премьера документального фильма «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени». Планируется, что участие в мероприятии примет супруга композитора Галина Семеновна и его сын Роман Родыгин, а также все, кто участвовал в съемках фильма и подготовке материалов.

Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

Первая жертва тонкого льда: на уральском карьере утонул рыбак. / На первых предвыборных дебатах соперники предложили друг другу сняться. / Заболевший коронавирусом екатеринбургский депутат: «Какой мудак отвечал за техническую часть в горздраве?». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»