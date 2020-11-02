2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.11.2020, понедельник

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн пресс-конференцию начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова. Таможня фиксирует значительное снижение внешнеторгового оборота Уральского региона на фоне пандемии: как изменился торговый оборот список стран импортеров и экспортеров? С чем связан всплеск правонарушений таможенного законодательства? Замедлился ли рост числа посылок, заказываемых через интернет? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 15:00 в музее Святой царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» (Екатеринбург, ул. Царская, 8) состоится открытие выставки архивных документов «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В церемонии открытия выставки примут участие начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, представители государственных архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь.

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