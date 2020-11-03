3 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.11.2020, вторник

В 12:00 в театре «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а) состоится прогон для прессы оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится VII Межконгрессное мероприятие дискуссионной площадки прямого диалога Уралроспромэко – окружная конференция по теме «Эффективное лесопользование в регионах УрФО и экологическое страхование леса». Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО Уралроспромэко Юлия Корнеева, начальник отдела контроля исполнения переданных полномочий субъектами РФ по использованию и воспроизводству лесов департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Иван Поздеев, заместитель директора департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Владимир Бережнов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Егор Збродов, заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области – начальник Управления лесного хозяйства Владислав Третьяков, начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, начальник управления финансов, экономики и развития лесопромышленного комплекса департамента лесного комплекса Тюменской области Елена Зобнина, директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого АО Владимир Галуза, заместитель главы администрации города Феодосии, к.э.н. Наталия Коваленко выскажут экспертные мнения по теме устойчивого лесопользования в контексте развития регионов, обсудят значимость лесов в арктической зоне, перечислят основные аспекты подготовки проектной документации на лесной участок и постановки на кадастровый учет проектируемого лесного участка, поделятся информацией о проблемах и путях решения использования лесов одновременно по двум видам (для заготовки древесины и для недропользования/прокладки линейных объектов), проинформируют об основах законодательной базы при выполнении компенсационного лесовосстановления и при приёмке этих работ, также представят данные о пилотном проекте экологического страхования лесов на территории УрФО.

С 18:00 до 23:00 в Екатеринбурге пройдет акция «Ночь искусств». С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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