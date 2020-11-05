5 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.11.2020, четверг

В 10:00 АО «Печатный дом «Формат» (Екатеринбург, ул. Восточная, 27а) передаст членам Избирательной комиссии Екатеринбурга тираж бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской думы.

В 10:00 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в парк Зеленая Роща. Члены экологического совета при главе Екатеринбурга оценят проведенные здесь благоустроительные работы и пообщаются с представителем подрядной организации, их проводившей.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации на дорогах Свердловской области. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов представит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области за 10 месяцев 2020 года, назовет самые аварийный трассы на территории области, поделится информацией о проводимых сотрудниками УГИБДД рейдах для профилактики происшествий на дорогах, отдельно оценит ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом, перечислит основные причины ДТП с участием детей, а также расскажет об обстановке на дорогах региона с учетом меняющихся погодных условий.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке гоночной команды Сергея Карякина к участию в ралли Dakar 2021, которое пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Пилот команды, мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман, мастер спорта России Антон Власюк расскажут о подготовке к соревнованиям, о гоночном автомобиле, на котором уральские спортсмены примут участие в ралли, поделятся ожиданиями и планами перед гонкой, а также ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 04.11.20

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