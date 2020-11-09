9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.11.2020, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрия Козловских. Он расскажет о мерах по предотвращению распространения Covid-19, принимаемых в регионе, поделится информацией о работе управления по контролю соблюдения антиковидного законодательства, огласит данные об эффективности профилактики коронавирусной инфекции.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению интенсивного курса «Золотого сечения» «Космическая программа: выход на орбиту» в регионе. Заместитель директора фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» Жанна Дербышева, начальник отдела координации и проведения особо значимых мероприятий фонда Евгения Полякова, руководитель лаборатории «Космические системы и дистанционное зондирование земли» фонда «Талант и успех» Иван Шеков подведут итоги проведения интенсивного курса «Космическая программа: выход на орбиту», расскажут о проектах, которые создали школьники во время обучения, а также о подготовке участников курса к Всероссийскому конкурсу научно-технологических проектов «Большие вызовы».

В 14:00 в рамках марафона «15 добрых дел» молодогвардейцы Екатеринбурга закрасят рекламу о продаже наркотических средств на фасадах домов (ул. Восстания, 5 / Ильича, 69) и выступят с одиночными пикетами для привлечения внимания к проблеме.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 08.11.20

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