10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.11.2020, вторник

В 02:15 (местное время) в аэропорт Кольцово рейсом U6-265 из Москвы в Екатеринбург прилетят свердловские самбисты, завоевавшие 12 медалей на первенстве мира по самбо. В аэропорту будет организована встреча с участием одноклубников и болельщиков. Во встрече примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие почетные гости.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную участию Екатеринбурга в международной акции «Ночь музеев». Екатеринбург поддержит европейскую «Ночь музеев»: какую виртуальную программу можно будет посетить в городе? Выйдет ли «Ночь музеев» на улицы и в каком формате? Как Екатеринбург отметит свой исторический День рождения в рамках акции? На эти и другие вопросы ответят: Елена Трофимова, представитель оргкомитета «Ночи музеев», заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга; Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга; Елена Азанова, главный редактор сайта управления культуры администрации города культура.екатеринбург.рф. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Наука» в регионе и празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие. Вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин и директор Института математики и механики УрО РАН, член-корреспондент РАН Николай Лукоянов расскажут о ходе реализации национального проекта «Наука» в Свердловской области в 2020 году, в частности поделятся информацией о программе и приоритетных направлениях деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы», который был создан в 2019 года, и о развитии суперкомпьютерных вычислений в УрО РАН.

В 12:00 на Плотинке, около Водонапорной башни, состоится открытие арт-объекта Международного музыкального фестиваля Be@thoven. Арт-объект установлен в преддверии Международного музыкального фестиваля Be@thoven, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 30 ноября.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС состоится вебинар, посвященный переходу на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. Эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, налоговый консультант, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Елена Беляева и заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова в прямом эфире разъяснят особенности перехода и на иные режимы налогообложения в связи с отменой «Единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности» с 1 января 2021 года, дадут рекомендации при выборе альтернативных режимов, а также ответят на вопросы зрителей по теме вебинара. Мероприятие будет транслироваться на странице пресс-центра ТАСС в фейсбуке.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Дней Эрмитажа, которые пройдут с 10 по 15 ноября. В пресс-конференции примут участие: Екатерина Сибирцева – заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики; Илья Марков – начальник городского управления культуры; Наталья Дёмина – куратор выставки, научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. После пресс-конференции состоится пресс-показ выставки одного шедевра «Большая набережная в Гавре» Клода Моне из собрания Государственного Эрмитажа. Произведение представит Наталья Дёмина.

В 14:00 у здания администрации Ленинского района Екатеринбурга (ул. Чернышевского, 2), специалисты Ленинского ДЭУ продемонстрируют мобильный пескоструйный аппарат, сконструированный и изготовленный непосредственно в ДЭУ. О новинке расскажут заместитель главы Ленинского района Сергей Васильев и представители Ленинского ДЭУ.

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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