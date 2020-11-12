12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.11.2020, четверг

В 10:00 на платформе Zoom начнется пресс-конференция руководителя отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета» Кирилла Шпары, он расскажет о результатах ежегодного исследования онлайн-покупок екатеринбуржцев, которое провел «Яндекс.Маркет» совместно с исследовательским агентством GfK Rus. Начало регистрации по ссылке в 09:45.

В 12:00 состоится онлайн-вебинар «Мой бизнес», посвященный финансовой грамотности, организованный Минэкономразвития РФ. В рамках вебинара будут рассмотрены следующие темы: «Личные деньги предпринимателя. Почему важно разделять собственные средства и доходы от бизнеса?», «Защита активов. Как уберечь собственный бизнес в кризис?», «5 правил быстрого финансового планирования. Как принимать решения на основе цифр, а не эмоций?», «Оптимизация денежных потоков» и другие. Спикеры: эксперт по личным финансам основатель компании Goncharova ProFinance Екатерина Гончарова, президент Logic Planning Group Ru Илья Пантелеймонов, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России, основатель Школы семейных финансов Юлия Чиндина и другие. Трансляция вебинара будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится брифинг главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов оценит текущую эпидемиологическую ситуацию в Екатеринбурге, расскажет о работе амбулаторных ковидных центров на базе муниципальных поликлиник и больниц, оценит уровень коллективного иммунитета, выработавшегося на сегодняшний день в Екатеринбурге, вновь обратит внимание на важность соблюдения социального дистанцирования, обработки рук и поверхностей в общественных местах, обязательного ношения масок, представит статистику, касающуюся распространения сезонного гриппа, поделится актуальными данными по ходу вакцинации, напомнит, где и как жители Екатеринбурга могут сделать прививку от гриппа, выскажет экспертное мнение о сочетании коронавируса и иных инфекций, даст прогноз развития ситуации.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества, который отмечается 14 ноября. Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева и начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева представят информацию о количестве обращений граждан, сообщат, на качество каких товаров чаще всего жалуются свердловчане, пояснят, какой надзор за качеством товаров и услуг осуществляется в Свердловской области, а также огласят результаты проверок качества детских удерживающих устройств и качества электроэнергии в регионе.

В 13:30 в театре балета Щелкунчик (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится брифинг, а затем торжественная церемония награждения лауреатов премии «Дочь города – Дочь России». К награждению представлены семь известных женщин, внесших неоценимый вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности уральской столицы. Среди лауреатов министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 14:00 в уральском полпредстве состоится (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.





Екатеринбург. Другие новости 11.11.20

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